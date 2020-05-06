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≡ Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38781
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве труда и социальной защиты ответили на вопрос о второй выплате 42 500 тенге казахстанцам, потерявших доходы во время чрезвычайного положения. По словам министра, казахстанцы, подавшие заявку на 42 500 тенге после 15 апреля, не смогут претендовать на вторую выплату.
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* drakon
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19150
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.05.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, Алексу - дадут?... ;-) :-o
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§ electro
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министерство труда и социальной защиты

скажите лучше, кому вы дадите во второй раз :-x
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§ electro
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И к чему вообще это балабольство?
чтоб линию не занимали???
Вот такое у нас государство...
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* kbkz1980
Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4713
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.05.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
кому вы дадите во второй раз

Тёть Юли Е.дадут она главная по халяве

А прочесть в других сми не судьба.
Проще сидеть вам и нудеть.

[Исправлено: kbkz1980, 06.05.2020 - 22:15]
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* alex_60
Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8219
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 22:24
Комментарий проходит проверку.
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§ electro
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А прочесть в других сми не судьба

А на кой нам нужна тогда эта СМИ?
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* Гога
Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2477
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

----А вам,пенсам, дадутьььь??
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