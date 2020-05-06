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§ NG.kz
COVID-19 выявили у приехавшей в Костанайскую область из России студентки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38781
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
17 человек, все - студенты, граждане Казахстана, в ночь с 4-го на 5 мая пересекли границу с Россией на автопереходе «Кайрак» и были госпитализированы в карантинный стационар города Тобыл до получения анализа на коронавирусную инфекцию.
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§ arman_kst
Re: COVID-19 выявили у приехавшей в Костанайскую область из...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завезенный случай снова
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* drakon
Re: COVID-19 выявили у приехавшей в Костанайскую область из...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19150
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.05.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Завезенный случай снова

Да не надо, их в Казахстан,
запускать. Статистику - портят... :-o
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§ Мишаня
Re: COVID-19 выявили у приехавшей в Костанайскую область из...
Мишаня


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Сообщений: 828
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 06.05.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Точно. А раз запустили, не выпускать. Пусть учатся и приносят пользу в своей стране. И ввоз короны нивелируется статистикой доморощенных, успешных студентов
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