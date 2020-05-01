maxsaf Вечная жизнь 2.0 #318





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6468

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:33 В нашей команде работает один персонаж, в отделе продаж, который учится в духовной семинарии. 10 минут назад общались с ним на тему короны и конца света, и он сказал что это не конец, иначе уже все бы знали это наверняка. И сказал, что если вас заманивают в секту страшилками о последних временах - можно смело игнорить, потому что заманивание страхом - не честно. Ну вот, как то так, так что ничего не бойтесь))