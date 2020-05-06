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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я сейчас не могу ответить на это

да не вопрос...всякая хорошая мысля имеет место вызреть. :lol:
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2477
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
их никто не знает. кроме меня.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4713
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.05.20 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гогик,а ты всё бегать с чужими цитатами
Своих мыслей не появилось :lol:
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2477
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 908
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 06.05.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Карлин - офигенный мужик был :lol:
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2477
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

---Так пилить ещё не начали :-P :-P
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2477
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Карлин - офигенный мужик был

Так kbkz1980 это не оценить все - равно .
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2477
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
с чужими цитатами

---Так если не нравится - проходите мимоходом , мадам ;-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 908
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 06.05.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так kbkz1980 это не оценить все - равно .

А Вы шо, с его цитатой полагали к ней подкатить? :lol:
Мне, вот всё-равно, кто там что оценит или нет :lol:
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2477
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
к ней подкатить?

----Боже упаси !!! :-x
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8219
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на велике часок покатался.
смотрю тут тишина и гладь.
отбой там в 20.00?
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8219
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
всякая хорошая мысля и


не придуряйся.
мысль то есть.
высказать не могу.
есть причины.
потом это будет не актуально.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8219
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

просьба повторить песню 10858.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8219
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Теренса Тао, Кристофера Хирата ? ----Не-а , таких не знаю


ладно,открою секрет полишинеля.
это две первые позиции в листинге IO мировом.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8219
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Так если не нравится - проходите мимоходом , мадам


сплошное дежавю.
бычи, максы,гоги.
ну придумайте что нибудь свое.
не эти штампы.
когда ответить реально не можете.
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