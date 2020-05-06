Обликоморале Коронавирус #303





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7313

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:33 Кстати, вспомнил . В отличие от тебя, я многое помню. В твоей же теме про вечную жизнь, я как раз, пусть в шутку, но затронул тема матрицы. Тему ограничений. Ну тебе же это ничего не говорит. Ты как всегда только себя помнишь, видишь и слышишь.