Хозяин Re: Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 91

Регистрация: 28.03.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:09 Хорошую рекламу себе сделал Слава. За обещание когда-нибудь(раз в три месяца, но это не точно) сделать кому-нибудь ремонт (но это тоже не точно). А пока к нему на страницу в инсту придут восторженные читатели НГ в кол-ве нескольких десятков тысяч и прочтут, что сперва надо подписаться на него в инсте, потом пролайкать, ну и ... как это у блогеров называется? гивэвэй?