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≡ Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры малообеспеченным горожанам хотят мастера в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры малообеспеченным горожанам хотят мастера в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вячеслав КРАТОВИЧ пояснил "НГ", что помогать с ремонтом они смогут раз в три месяца. "Отремонтировать всю квартиру, по финансовым мотивам, не получится, а вот определённую комнату - вполне реально", - рассказал он.
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§ Обликоморале
Re: Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7294
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребятам только мастерок в руки и попутных хороших клиентов.
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§ yudjin
Re: Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6571
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.05.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец, надеюсь всё получится!
Главное рассчитать силы свои и помощников.
Заявки то попрут: у нас даже у некоторых малоимущих есть инстаграм и недешевый телефон, а ремонта нет.
Поэтому пожелаю только удачи и долголетия проекту "Быть добру!
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§ abaika95
Re: Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/у нас даже у некоторых малоимущих есть инстаграм и недешевый телефон, а ремонта нет/




С этими будет сложнее)
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§ сайлау курманов
Re: Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3727
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.05.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь у нас в Рудном уже несколько магазинов решили по пятницам, или в другой день бесплатно раздавать хлеб. Посыл понятен, тем более в пятницу, однако продавцами постоянно проблемы, тут участковые напирают, всякие новые законы, вон санврачи что-то вынюхивают, выглядывают.
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§ Хозяин
Re: Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры...
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 06.05.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошую рекламу себе сделал Слава. За обещание когда-нибудь(раз в три месяца, но это не точно) сделать кому-нибудь ремонт (но это тоже не точно). А пока к нему на страницу в инсту придут восторженные читатели НГ в кол-ве нескольких десятков тысяч и прочтут, что сперва надо подписаться на него в инсте, потом пролайкать, ну и ... как это у блогеров называется? гивэвэй?
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§ Тот самый
Re: Вячеслав и его бригада - Бесплатно ремонтировать квартиры...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
и прочтут, что сперва надо подписаться на него в инсте, потом пролайкать


Вы сами-то заходили? Разве есть там такое? Единственное: он просит распространить ту новость.
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