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≡ "Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю девочку, полицейские стали альпинистами в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю девочку, полицейские стали альпинистами в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звонок от жителей дома по пр. Кобыланды батыра о том, что уже несколько часов на соседнем балконе рыдает ребёнок, поступил на пульт "102" во вторник, 5 мая, в 20.40. Девочка была дома одна, родители на работе, бабушка на даче.
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§ arman_kst
Re: "Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы
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§ abaika95
Re: "Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю...
abaika95


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Сообщений: 3851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Дома она была одна, родители на работе, бабушка на даче./


А карантин для девочки
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§ Местный
Re: "Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю...
Местный


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 29.04.10
Отправлено: 06.05.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! Быстро сработали и не побоялись без страховки. Правда все же жизнью нужно дорожить ведь девочка могла бы подождать, пока нашли страховочные канаты.
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§ лимон
Re: "Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1304
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.05.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
несколько часов на соседнем балконе рыдает ребенок (??? дружные соседи однако)
у очевидцев не было страховочных тросов и канатов (!? за несколько часов + 40 минут никто не догадался взять автомобильные буксирные тросы)
а так молодцы конечно!
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§ Тот самый
Re: "Зацепилась серёжкой" - чтобы спасти 6-летнюю...
Тот самый


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Сообщений: 670
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а так молодцы конечно

Цитата:
Местный: Молодцы!


Грубое нарушение техники безопасности при работах на высоте, вполне мог и сам разбиться. Пожарных надо было вызывать, у тех наверное есть и тросы, и страховки с крюками.
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