Цитата: Обликоморале:

Нам наоборот с одной стороны проще, учась на ошибках других, строить свое новое гражданское и экономическое общество. Используя при этом свой менталитет. А не тупо копировать то, что ещё далеко до идеала.

Не, ну мечтать оно конечно завсегда здорово.

Единственное что для воплощения нужно - титановые тестикулы, целеустремлённость, работа по 25 часов в сутки и снижение уровня потребления процентов на 80-90 на протяжении хотя бы лет 30-ти. У нас это в наличии имеется?

Деньги - там. Технологии - там. Потребление - там (18 миллионов это катастрофически мало). Оружие (в случае чего) - тоже там. Кто ж нам позволит вести себя как заблагорассудится?

Цитата: Victor Yang:

чем не шаги к остановке размножения?

Опять конспирология Не знаю. Я вижу в этом естественное следствие объективных причин.