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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12678
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.05.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В первую очередь нужно остановить размножение человеческой популяции. А вот как это сделать, очень больной вопрос.

Сексуальная революция и лояльное отношение к гомосексуализму - чем не шаги к остановке размножения? Хотя это больше касается немногочисленных развитых стран.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7294
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Цитата:
Butch:
очень много хорошего что можно позаимствовать

Я только за и всегда говорю об этом.
Просто я всегда супротив слепого поклонения всему западному. Там тоже полно своих минусов. Очень много хорошего, полезного и нужного забывается из нашего прошлого. Нам наоборот с одной стороны проще, учась на ошибках других, строить свое новое гражданское и экономическое общество. Используя при этом свой менталитет. А не тупо копировать то, что ещё далеко до идеала. Та же пандемия это прекрасно показала. И в экономическом плане, и в социальном.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7294
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
чем не шаги к остановке размножения?

Тоже верно, спасибо за подсказку. 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.05.20 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вообще, эмоциональная подача была самой американской газетой

Я бы на эти источники вообще внимания не обращал бы. 8-)
У них там и Белорусское море и Ростовские горы от первых политиков или их помощников "пролетали". 8-)
В адекватности уверенности нет, от слова вообще. ;-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7294
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В адекватности уверенности нет

Возможно да. Но сам факт гибели пожилых людей есть.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7294
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
эти источники

Я честно говоря, почитываю разные источники. Чтобы составить себе полную картину за и против. При этом честно говоря не придерживаюсь ничей стороны. На всё имею своё мнение и сомнения.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.05.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Возможно да. Но сам факт гибели пожилых людей есть.

Так они сейчас на втором месте по смертности, после Англии вроде :-x
Карантинные меры "народ" не поддерживает. Вооруженные муниципалитеты штурмуют.
И дольше мруут, не доходит :-o
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.05.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя их тоже можно понять, не у каждого мед. страховка, лучше умереть, но свободным, так наверное...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну , все , приехали.
КВ уже во флуде.
расслабьтесь уже.
пусть живет в одном месте, легче контролировать.
на рыбалку сходите лучше ,что-ли.
я как раз оттуда.
карась клюет неплохо...
и сразу чищеный. и при этом хвостом мотает еще.
ну и такой можно было наловить.
тот вообще как те дельфины в дельфинариях, подпрыгивает на полметра в высоту.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1208
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.05.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на рыбалку сходите лучше ,что-ли. я как раз оттуда.
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 06.05.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Нам наоборот с одной стороны проще, учась на ошибках других, строить свое новое гражданское и экономическое общество. Используя при этом свой менталитет. А не тупо копировать то, что ещё далеко до идеала.

Не, ну мечтать оно конечно завсегда здорово.
Единственное что для воплощения нужно - титановые тестикулы, целеустремлённость, работа по 25 часов в сутки и снижение уровня потребления процентов на 80-90 на протяжении хотя бы лет 30-ти. У нас это в наличии имеется? :-)
Деньги - там. Технологии - там. Потребление - там (18 миллионов это катастрофически мало). Оружие (в случае чего) - тоже там. Кто ж нам позволит вести себя как заблагорассудится?
Цитата:
Victor Yang:
чем не шаги к остановке размножения?

Опять конспирология :-) Не знаю. Я вижу в этом естественное следствие объективных причин. :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

твой друг был прав.
скорее второй вариант.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1208
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.05.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Цитата:
Butch:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут кстати аренду обсуждали.
возможно вариант аренды части дома,
с оплатой за аренду трудом по уходу за хозяйством.
реально вроде.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2464
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
карась клюет неплохо

---А скалярии и гурами не клюют?? А то можно и из квартиры не выходить , а прям на кухне из своего аквариума :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 06.05.2020 - 14:47]
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