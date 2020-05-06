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§ NG.kz
В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты питания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на социально значимые продукты разрешат поднимать не более чем на 15 процентов от цен производителя или оптового поставщика. Такую норму одобрили в Мажилисе.
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§ electro
Re: В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цены на социально значимые продукты разрешат поднимать не более чем Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38555?1588758314

кто разрешит, кому разрешит???
это что за очередной бред?
они там хотят принять закон об оппозиции, так пусть быстрее принимают... для себя пригодится
:-x :-x :-x
:[[
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§ alex_60
Re: В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут такси, которое на виду,которое в два раза повысило на ровном месте, на уровне города, разобраться не смогли, а уж со спекулянтами продуктовыми тем более ничего не получится. Сколько раз уже эти попытки были, а им пофигу.
Тут или капитализм, в казахстанском понимании,когда ничего не производится, ну или минимум,только купи-продай или диктатура.
По другому никак.
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§ drakon
В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты питания
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19148
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.05.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, ты уже Запасся Продуктами?
Тогда я спокоен... :lol:
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§ Козлов я
Re: В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1208
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.05.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты питания
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты уже Запасся Продуктами?


да,конечно.
вот карася наловил , четыре дня есть буду.
с картошечкой, лучком, петрушкой,укропом.
израильскую редиску брать не стал.не то.
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§ Тот самый
Re: В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
от цен производителей и оптовых поставщиков


Как это будут проверять? Цену на яйцах выбивать начнут? И кто есть "оптовый поставщик"? Тот, кто закупал у производителя (импортировал) или любой, кто продаёт больше 1 коробки? Если второе, то 2-3 ТОО могут перепродать товар друг другу каждый раз повышая цену, а конечный розничный добавит ещё +15% от цены последнего.
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