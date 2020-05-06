alex_60 Re: В Казахстане запретят завышать цены на важные продукты... #2





(Пользователи) Сообщений: 8210

Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:29 Тут такси, которое на виду,которое в два раза повысило на ровном месте, на уровне города, разобраться не смогли, а уж со спекулянтами продуктовыми тем более ничего не получится. Сколько раз уже эти попытки были, а им пофигу.

Тут или капитализм, в казахстанском понимании,когда ничего не производится, ну или минимум,только купи-продай или диктатура.

По другому никак.