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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2463
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Каждый человек имеет право на своё мнение.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4950
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.05.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Депутат российской Госдумы назвал вышки 5G иностранным оружием

И не только не накажут же ведь злыдни, за распространение ложной информации. ;-)
Но и ещё и в СМИ печатают. 8-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1204
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.05.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайцев интересует, можно ли будет в праздники погулять в парках, положить цветы к памятникам павших. Нет, нельзя. У нас есть даты, например, 22 июня, когда коронавирус отступит и можно будет отдать дань памяти погибшим.Подробнее: https://kstnews.kz/news/society/item-59314

Вот такой ляпсус в ЛП. Я понял,что праздновать День Победы будем 22 июня. Кощунство какое-то. И откуда автор знает дату окончания коронавируса?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Кощунство какое-то./




Старики не за цветы возложенные в парках воевали а за жизнь и за жизнь детей и потомков, я не думаю что они оскорбятся если один год будут без цветов,почтить память можно в любой день не только 9 мая,или я не прав?)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 897
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 06.05.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Так может мулька про золотой миллиард, всё же не мулька.

Я ж тут "любитель" задавать вопросы. О какой именно концепции золотого миллиарда Вы говорите? О факте потребления большего количества ресурсов или о том что "якобы должен остаться миллиард лучших людей"?
Кстати Вас не коробит "Выкание"? Я как-то не понял в процессе.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7284
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
"якобы должен остаться миллиард лучших людей"?

вот это..ясно же сказал - мулька
Цитата:
Butch:
"Выкание"

ни разу
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7284
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
5G

а кое где их уничтожают ))
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7284
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Это к чему?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2463
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

----К тому , что Вы иногда меняете свое мнение , и , значит ... :lol: :lol:
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