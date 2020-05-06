abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #10834





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3848

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:26 Цитата-/Кощунство какое-то./









Старики не за цветы возложенные в парках воевали а за жизнь и за жизнь детей и потомков, я не думаю что они оскорбятся если один год будут без цветов,почтить память можно в любой день не только 9 мая,или я не прав?)