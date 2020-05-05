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§ NG.kz
К акции "Свеча памяти" приглашают присоединиться костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38775
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.05.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео-приглашение снял Владимир Журжа совместно с @video_kostanay. Они приглашают всех костанайцев вспомнить тех, кто воевал в Великой Отечественной войне. По задумке авторов акции, костанайцам необходимо зажечь свечу в окне 9 мая в 21.00.
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§ lelik1375
Re: К акции "Свеча памяти" приглашают присоединиться...
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 406
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 05.05.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 21 час светло еще!!!
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§ abaika95
Re: К акции "Свеча памяти" приглашают присоединиться...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В 21 час светло еще!!!/




Согласен, свечи возможно будет просто не видно
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