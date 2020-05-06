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§ NG.kz
Какими правами хотят наделить оппозицию в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38775
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Перуашева, главная цель законопроекта - введение понятия оппозиции на законодательном уровне, ее статус и правовые гарантии действительно реализуются на этой стадии.
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§ Обликоморале
Re: Какими правами хотят наделить оппозицию в Казахстане
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7284
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
закрепить права политических меньшинств

Хорошо, что только политических ))
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§ Сергей kst
Re: Какими правами хотят наделить оппозицию в Казахстане
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 06.05.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть закрепляют,а так-же не забудут законодательно запретить оппозиции, принимать денежные вливания из-за "бугра".
И пусть по внимательнее там с закреплениями,ато не дай Бог еще какие меньшИнства закрепятся законодательно)
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§ abaika95
Re: Какими правами хотят наделить оппозицию в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/принимать денежные вливания из-за "бугра"/




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