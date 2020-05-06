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§ NG.kz
Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38775
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане количество браков в сельской местности сократилось на фоне роста в городах, а число разводов наоборот - увеличилось, причем заметно больше, чем в городской местности.
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§ alex_60
Re: Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8203
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще не вечер.
//Уровень разводов в Китае за последнее время существенно вырос. Это произошло в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции,
///
после снятия карантина там вообще обвал.
так что...
и такие вот последствия этой инфекции.
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§ Козлов я
Re: Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1204
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.05.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отмечается, что во время карантина в мире увечилось количество подающих на развод.


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§ abaika95
Re: Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/такие вот последствия этой инфекции/


Ладно пойму почему в городе разводятся сейчас, дома сидят друг на друга смотрят и те браки что до карантина были потресканные сейчас основательно валяться, но на селе то что изменилось? Не дома же они сидят,так же за скотиной целый день ухаживают,каждый своим делом занят,или сыграло роль что в город не пускают? Или мужики пить стали больше? Социологам работа
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