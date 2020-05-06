abaika95 Re: Казахстанцы стали чаще разводиться - исследование #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3848

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:23 Цитата-/такие вот последствия этой инфекции/





Ладно пойму почему в городе разводятся сейчас, дома сидят друг на друга смотрят и те браки что до карантина были потресканные сейчас основательно валяться, но на селе то что изменилось? Не дома же они сидят,так же за скотиной целый день ухаживают,каждый своим делом занят,или сыграло роль что в город не пускают? Или мужики пить стали больше? Социологам работа