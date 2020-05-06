Обликоморале Флуд и оффтопик (часть 4) #10821





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7275

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:00 Цитата: Butch:

Ну вот представьте.

Да нет я как раз так не утверждаю, это ты решил утвердить за меня . Но такие случаи реально были, когда обслуживающий персонал просто сбегал.

Цитата: Butch:

что это было сделано намеренно, с умыслом.

Ну так об этом государственные мужи из Франции и Великобритании в своё время и говорили. И разве то что сделано с умыслом, не есть наплевательское отношение ? Ведь они изначально своими словами, подтолкнули обслуживающий персонал и здравоохранения к этому.

И вот еще что я не пойму. Те люди которые говорят, что весь этот коронавирус какая-то постановка. Тут же утверждают, что нужно делать трудные решения в зависимости от ситуации . Так может мулька про золотой миллиард, всё же не мулька.

И вот есть ещё такой вопрос. Как вы думаете. Если государственных мужей поставят перед выбором. Между пожилыми родными и репродуктивными молодыми людьми. Кого они выберут?

И если вы несёте ересь, то и я вам ересью отвечу. Сообразно вашей логике, газовые камеры в концлагерях только во благо были . В общем занавес . Что я хотел сказать- я сказал и надеюсь меня услышали. То что вы хотели сказать - вы сказали и надеюсь вас тоже услышали.