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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Машины хлам.Сад дивный,но опой к верху сутками там делать нечего.Дом-мило,но для Канады это ооочень скромно.

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[Исправлено: Гога, 05.05.2020 - 21:32]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6456
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 06:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Машины хлам.

Учитесь, студенты, у дамы пробег и год определять с высоты птичьего полета :lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 06.05.20 - 06:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Иногда приходится делать трудные решения, в зависимости от ситуации.

В животном мире это вообще нормально. В случае реальной опасности даже детёнышей бросают, только чтобы остались в живых способные к репродукции особи.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7275
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
В животном мире это вообще нормально.

Пестня.
Пора возвращаться планете обезьян. :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7275
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 06:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Чё-то я сомневаюсь про шум.

Цитата:
Butch:
Думаю такие факты обсасывались бы на каждой странице самых захудалых провинциальных газетёнок.

Потому и не обсасываются, что так называемая свобода слова на западе, на самом деле не так уж свободна. Факты есть, но в прессе их раздувать нельзя. А вот в соц. сетях ор.
Не наших - зарубежных. Но мы же их не читаем. Русскоязычным чаще всего невдамек, что происходит на самом деле там. Не зря нам говорят учить языки
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7275
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 07:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ну вот представьте.

Да нет я как раз так не утверждаю, это ты решил утвердить за меня . Но такие случаи реально были, когда обслуживающий персонал просто сбегал.
Цитата:
Butch:
что это было сделано намеренно, с умыслом.

Ну так об этом государственные мужи из Франции и Великобритании в своё время и говорили. И разве то что сделано с умыслом, не есть наплевательское отношение ? Ведь они изначально своими словами, подтолкнули обслуживающий персонал и здравоохранения к этому.
И вот еще что я не пойму. Те люди которые говорят, что весь этот коронавирус какая-то постановка. Тут же утверждают, что нужно делать трудные решения в зависимости от ситуации . Так может мулька про золотой миллиард, всё же не мулька.
И вот есть ещё такой вопрос. Как вы думаете. Если государственных мужей поставят перед выбором. Между пожилыми родными и репродуктивными молодыми людьми. Кого они выберут?
И если вы несёте ересь, то и я вам ересью отвечу. Сообразно вашей логике, газовые камеры в концлагерях только во благо были . В общем занавес . Что я хотел сказать- я сказал и надеюсь меня услышали. То что вы хотели сказать - вы сказали и надеюсь вас тоже услышали.
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