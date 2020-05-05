Butch Коронавирус #272





(Полноправные пользователи) Сообщений: 895

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:53 Цитата: Обликоморале:



ОК!

https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy?tab=map

Там как раз примерно разница в 10 лет по ожидаемой продолжительности жизни в Казахстане и Франции, а ещё можно с ползунком поиграться.

Что влияет на продолжительность жизни Вы знаете. И это "что" оказывает влияние на протяжении всей жизни, а не ограничивается временем пребывания человека в пансионате. Что ведёт к первому посту. Во Франции есть эти 9000 а у нас нет. А есть они потому что под "обёрткой" всё-таки не пустота и не пшик.