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Куратор темы: Обликоморале
Голосование: А вы тоже в тайне надеетесь что уже переболели в лёгкой форме и не заметили этого? 
Закончилось 03.05.2020 - 06:16:53
» Да
48 %		 48.08 % (25)
» Нет
25 %		 25.00 % (13)
» Вообще не верю в этот вирус
26 %		 26.92 % (14)
Всего проголосовало: 52

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7275
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Теперь понятно?

Мне то понятно и я об этом как раз выше и говорил..
Не нравится вам, что под оберткой не сладко на самом деле...как нам постоянно преподносишь, например, ты.
так что во флуд с претензиями.. я в отличии от многих тут, обстоятельно отвечу..
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§ Butch
Коронавирус
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.05.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

ОК!
https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy?tab=map
Там как раз примерно разница в 10 лет по ожидаемой продолжительности жизни в Казахстане и Франции, а ещё можно с ползунком поиграться.
Что влияет на продолжительность жизни Вы знаете. И это "что" оказывает влияние на протяжении всей жизни, а не ограничивается временем пребывания человека в пансионате. Что ведёт к первому посту. Во Франции есть эти 9000 а у нас нет. А есть они потому что под "обёрткой" всё-таки не пустота и не пшик.
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7275
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

И ?

В Японии и продолжительность повыше и отношение к старикам не европейское..
И вообще что ты мне хочешь доказать? Да я знаю что у нас продолжительность жизни пониже, чем в некоторых других странах мира. И что ?
Людей бросили на произвол судьбы в Благополучном Государстве -ключевое !!!
А ты мне тут пытаешься притянуть мертвого осла за уши.Вы хоть иногда себя слышите, какой бред несете пытаясь оправдать бред сказанный ранее...Пытаясь совместить не совместимое.. :-x

[Исправлено: Обликоморале, 05.05.2020 - 21:13]
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§ Butch
Коронавирус
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.05.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Людей бросили на произвол судьбы в Благополучном Государстве -ключевое !!!

Это не ключевое, это то, что ты хочешь увидеть.
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7275
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Значит государство не благополучное? Или их на произвол не бросали?
Видимо старики сами попросили их оставить без помощи, без еды, без лечения. Кстати подобные случаи были не только во Франции, но и в Италии, Испании и соединённых штатах.
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§ elektron
Коронавирус
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4948
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.05.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кстати подобные случаи были не только

Вот именно случаи, единичные. Сам сейчас переходишь, на то что Максу в упрёк ставил. Продолжать не буду.
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7275
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 06:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот именно случаи, единичные.

Я этого не отрицаю, но все же были.
Эл, Я просто принёс новость. Да, неприятную. Да, кое-кому не понравилось подача её. После чего тут попытались устроить флуд и оправдать произошедшие, какими-то нелепыми переводами стрел на Казахстан. А вот у нас типа.
Когда это не получилось, пытаются привести другие контраргументы и я сообразно отвечаю на них. Все логично.
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Страница 19 из 19«1...171819
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