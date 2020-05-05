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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7271
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
О!

Я понимаю, в первую очередь претензии к государству. Ну так и у меня есть.
А там было возмущение, как можно такое было допустить в стране которая на голову выше нас. Или я всё же не прав? и если у них такое происходит, то это другое .
А не дай боже у нас нечто подобное, так подымется вселенский шум
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.05.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Не подсовывай мне рыхлопухлых
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19146
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.05.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну или хотя бы кролика.

Они по 2 коровы, держат.
Молоко - продают, излишки.
Так им - приказали... :lol: :oops: ;-)

[Исправлено: drakon, 05.05.2020 - 22:03]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6455
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Они по 2 коровы, держат.

У рукодельниц они еще и выглядят топ, от кутюр))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6455
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чьи коровы?))
:lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4948
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.05.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
от кутюр))


:lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


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Сообщений: 4709
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.05.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
elektron:

Гости заграничные в сборе :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6455
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Сама связала? Очень недурно))
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


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Сообщений: 894
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.05.20 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
так подымется вселенский шум

Чё-то я сомневаюсь про шум.
Ну вот представьте. Вы утверждаете что людей просто бросили, просто сказали да ну их этих стариков, пойдём мы домой. Что их отказывались лечить, просто отказались, с кучей свободного персонала в больницах и экстренных организациях, чуть большей кучей свободного же оборудования и т.д.
Наверняка у этих стран есть недоброжелатели и не мало. Думаю такие факты обсасывались бы на каждой странице самых захудалых провинциальных газетёнок.
А если на минутку вообразить что людям просто приходилось выбирать кому помочь. Старику (тем более находящемся в спецучреждении), который, будем откровенны, и социально и биологически уже более чем бесполезен, или человеку в репродуктивном и работоспособном возрасте.
Понимаете, Вы преподносите эти факты как какое-то проявление халатности, или наплевательского отношения. Но даже не рассматриваете варианта что это было сделано намеренно, с умыслом.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6455
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Но даже не рассматриваете варианта что это было сделано намеренно, с умыслом.

Путин недавно рассказывал историю про племя, бросившее старика с охапкой дров, чтобы самим выжить. Надеюсь, все племя выжило. Иногда приходится делать трудные решения, в зависимости от ситуации.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.05.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:



[Исправлено: Гога, 05.05.2020 - 19:51]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4948
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.05.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Да ладно вам собачится. Хватит может. Да были такие случаи, что оставляли стариков в пансионах умирать. Персонал отказывался выходить на работу. Один пенсион в Италии и во Франции вроде. По немецкому ТВ показывали. В Испании тоже клиники переполнены были. Немецкие клиники принимали больных из этих стран. Их медицинская система действительно оказалась не готовой к такому развитию событий. Чуть позже и немецкие врачи заявили, как Вы пишите - "мы должны делать выбор кого спасать, молодых или стариков, которые всё равно через 2-3 месяца могут умереть." Но ситуация продлилась около недели. Так как в самой Германии не было такой вспышки заражения, да и медицина дальше развита, чем в тех же США.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4948
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.05.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что сидим и соблюдаем карантин, с пользой и выгодой для всех! :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19146
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.05.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Гости заграничные в сборе

Лилли, а где тут я... :lol: :oops:
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.05.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
не брызгай о своей жизни кучерявой. Живёшь ты скромно.
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