Butch Флуд и оффтопик (часть 4) #10809





(Полноправные пользователи) Сообщений: 894

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:28 Цитата: Обликоморале:

так подымется вселенский шум

Чё-то я сомневаюсь про шум.

Ну вот представьте. Вы утверждаете что людей просто бросили, просто сказали да ну их этих стариков, пойдём мы домой. Что их отказывались лечить, просто отказались, с кучей свободного персонала в больницах и экстренных организациях, чуть большей кучей свободного же оборудования и т.д.

Наверняка у этих стран есть недоброжелатели и не мало. Думаю такие факты обсасывались бы на каждой странице самых захудалых провинциальных газетёнок.

А если на минутку вообразить что людям просто приходилось выбирать кому помочь. Старику (тем более находящемся в спецучреждении), который, будем откровенны, и социально и биологически уже более чем бесполезен, или человеку в репродуктивном и работоспособном возрасте.

Понимаете, Вы преподносите эти факты как какое-то проявление халатности, или наплевательского отношения. Но даже не рассматриваете варианта что это было сделано намеренно, с умыслом.