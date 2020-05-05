alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #10763





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Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:47 Цитата: drakon:

Четыре дня.



глубокой заморозки вечером 1 мая.

минус 50 градусов.

у вас таких морозьников поди нет.

на время такой заморозки время останавливается.

для сроков .

мамонты вон лежат до сих пор в вечной мерзлоте.

найдут, а они как живые.

и им минимум 5-6 тысяч лет. а то может и сорок тысяч.