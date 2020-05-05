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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8195
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
движняк авто по городу как в былые времена,
да и пеших людей сейчас в центре порядком уже.
идущих куда-то.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, скоро 4 дня выходных. Я думаю, казахстанцы, им будут очень рады.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8195
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
казахстанцы, им будут очень рады.


после такого беспрерывного адского труда надо отдохнуть.
однозначно.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8195
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правда первомайские шашлыки , разогретые,
только вчера вечером закончились.
лично у меня.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19143
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.05.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
лично у меня.

Четыре дня.Просроченные они уже...
:lol: :-o
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда весь прогрессивный мир встал на борьбу с коронавирусом. Они всё жрут. 8-) Нет бы в 4 этих днях принести пользу обществу, Германии тоже касается.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4940
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.05.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Германии тоже касается.

Некогда, работу работать надо :lol:
Нам 4-ре дня никто не выделял.
Но как только это всё закончится, я себе обязательно недельку на отдых возьму. 8-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8195
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Четыре дня.


глубокой заморозки вечером 1 мая.
минус 50 градусов.
у вас таких морозьников поди нет.
на время такой заморозки время останавливается.
для сроков .
мамонты вон лежат до сих пор в вечной мерзлоте.
найдут, а они как живые.
и им минимум 5-6 тысяч лет. а то может и сорок тысяч.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4703
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.05.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Нет бы в 4 этих днях принести пользу обществу,

Огласите ваш перечень пользы на 4 дня :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4940
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.05.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Огласите ваш перечень пользы на 4 дня

Может коньяк, окрошка и шашлык. ;-)
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