/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38768
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.05.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все трое инфицированных 1972, 1974 и 1987 года рождения, - сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в оперативном информационном штабе.
Читать новость

§ arman_kst
Re: Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завезенные случаи
Профайл

§ denfostr
Re: Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 05.05.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чем тут фото с набережной??
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1506
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 05.05.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:

Намёк "залётные"
Профайл

§ Обликоморале
Re: Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:

Всё очень просто. Шагал это чайка, Тенгиз это море. Ассоциативная фотография. :lol:
Профайл

§ Pasha
Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Костанае
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 05.05.20 - 16:08
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 70
Пользователей: 0
Всего: 70

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 535.52 Ko | Raw HTML: 53.8 Ko -
^ Наверх