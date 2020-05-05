Цитата: Обликоморале:

Кстати, о второй волне осенью не только российские специалисты заявляют, но и ряд зарубежных

Почитал, правда на английском, часть естественно не понял Вроде как выводы сделаны по аналогии с предыдущими эпидемиями. Свиного и "испанки". Правда механизм всё-равно не объяснён. Поэтому предполагаю что суть в том что на стандартной "волне" обычного гриппа имунная система будет ослаблена борьбой с ним и на этом фоне вновь "в игру вступит" коронавирус. Просто думал что утверждения основаны на исследованиях о том в ком ещё, помимо человека может жить этот вирус, для того чтобы стать "сезонным". А тут всё чисто так, догадки.