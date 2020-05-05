/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Коронавирус		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 16 из 16«1...141516
Куратор темы: Обликоморале
Голосование: А вы тоже в тайне надеетесь что уже переболели в лёгкой форме и не заметили этого? 
Закончилось 03.05.2020 - 06:16:53
» Да
48 %		 48.08 % (25)
» Нет
25 %		 25.00 % (13)
» Вообще не верю в этот вирус
26 %		 26.92 % (14)
Всего проголосовало: 52

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 06:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Наверное есть, просто так бы целый директор НИИ не утверждал . Кстати, о второй волне осенью не только российские специалисты заявляют, но и ряд зарубежных. Ищущий, да осилит. ;-)
Профайл

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 06:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, антиковидные протесты перекинулись уже на Бостон (Массачусетс). До этого проходили в Мичигане и нескольких городах Калифорнии. Люди блокируют административные здания, чтобы помешать продлению режима карантина в своих штатах.
https://twitter.com/JoshuaPotash/status/1257389793123631104
реплаи бесподобны ))

[Исправлено: Обликоморале, 05.05.2020 - 06:19]
Профайл

§ Butch
Коронавирус
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 886
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.05.20 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кстати, о второй волне осенью не только российские специалисты заявляют, но и ряд зарубежных

Почитал, правда на английском, часть естественно не понял :lol: Вроде как выводы сделаны по аналогии с предыдущими эпидемиями. Свиного и "испанки". Правда механизм всё-равно не объяснён. Поэтому предполагаю что суть в том что на стандартной "волне" обычного гриппа имунная система будет ослаблена борьбой с ним и на этом фоне вновь "в игру вступит" коронавирус. Просто думал что утверждения основаны на исследованиях о том в ком ещё, помимо человека может жить этот вирус, для того чтобы стать "сезонным". А тут всё чисто так, догадки.
Профайл

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Просто думал что утверждения основаны на исследованиях о том в ком ещё, помимо человека может жить этот вирус, для того чтобы стать "сезонным"

Ну так вроде были уже животные, у которых обнаружили инфекцию. ( летучие мыши не в счёт)
Профайл

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут ещё ученые находят одну странную закономерность. Говорят капля никотина убивает лошадь. А тут вот такое.
https://www.mk.ru/social/2020/05/04/rossiyskie-vrachi-zametili-strannost-s-koronavirusom-i-kureniem.html
Кстати, уже не в первый раз слышу
Профайл

§ alex_60
Коронавирус
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8195
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тут ещё ученые находят одну странную закономерность.


вонокак.
курильщики ликуют.
пойдут сейчас внеочередную выкурят.
Профайл

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://t.me/zakonkz/7962
Судя по новостям zakon.kz, у нас в области ещё три новых случая заражения коронавирусом :-x
Профайл

* drakon
Коронавирус
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19143
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.05.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ещё три новых случая заражения

Рано ЧП, отменяют... :-o
Профайл

§ alex_60
Коронавирус
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8195
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Рано ЧП, отменяют.


карантин то остается.
разные вещи, хотя и взаимосвязанные.
Профайл

§ Горожанин_kst
Коронавирус
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1506
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 05.05.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дааа, это существенно меняет дело. Сразу в три раза выросла заболеваемость по сравнению с двумя прошедшими сутками 8-)
Профайл

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Сразу в три раза выросла заболеваемость по сравнению с двумя прошедшими сутками

:lol:
Но тут же и хорошие новости, добавилась 3 выздоровевших.
Паритет. 8-)
Профайл

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
The Wall Street Journal пишет, что 9000 смертей в пансионатах для пожилых во Франции, является самым большим подобным показателем в мире, поскольку Франция не смогла должным образом защитить людей, а экстренные службы отказывали людям в помощи. :-x
Когда не всё так сладко на западе, как нам обертки показывают.
Профайл

§ Козлов я
Коронавирус
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1199
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.05.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Говорят капля никотина убивает лошадь. А тут вот такое.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 16 из 16«1...141516
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: elektron, drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 73
Пользователей: 0
Всего: 73

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 47 Queries | 64 Files Loaded: 557.89 Ko | Raw HTML: 79.92 Ko -
^ Наверх