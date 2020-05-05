/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Коронавирус		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 16 из 16«1...141516
Куратор темы: Обликоморале
Голосование: А вы тоже в тайне надеетесь что уже переболели в лёгкой форме и не заметили этого? 
Закончилось 03.05.2020 - 06:16:53
» Да
48 %		 48.08 % (25)
» Нет
25 %		 25.00 % (13)
» Вообще не верю в этот вирус
26 %		 26.92 % (14)
Всего проголосовало: 52

* Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7232
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 06:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Наверное есть, просто так бы целый директор НИИ не утверждал . Кстати, о второй волне осенью не только российские специалисты заявляют, но и ряд зарубежных. Ищущий, да осилит. ;-)
Профайл

* Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7232
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 06:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, антиковидные протесты перекинулись уже на Бостон (Массачусетс). До этого проходили в Мичигане и нескольких городах Калифорнии. Люди блокируют административные здания, чтобы помешать продлению режима карантина в своих штатах.
HTTPS :// t.co/v96ZBP1kZb
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 16 из 16«1...141516
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 31
Пользователей: 1
Всего: 32

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 37 Queries | 64 Files Loaded: 557.89 Ko | Raw HTML: 47.78 Ko -
^ Наверх