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≡ Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила "СК-Фармация" 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила "СК-Фармация"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.05.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Берик Шарип отметил, что пока мир с нетерпением ждёт появления универсального лекарства или вакцины от коронавирусной инфекции, Казахстан закупил вакцины для прививок, входящих в национальный календарь.
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§ Vit
Re: Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9413
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.05.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один профессор сказал, что вакцину нужно проверять от 9 месяцев до полугода. Потому как если молодым её в колят. А вдруг потом они без плодные станут. Я готов. Дети есть. Ещё 45 детей не хочу, вернее хочу но не вытяну, финансово). Начинайте с меня. Доброволец.
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§ Козлов я
Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила "СК-Фармация"
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.05.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
до полугода

А это больше 9 месяцев? :-o

Цитата:
Vit:
Ещё 45 детей не хочу, вернее хочу но не вытяну
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§ ACROS
Re: Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 03.05.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:


Цитата: //Вакцины, которые закупаются для казахстанцев, помогают защитить от полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, гепатитов А и В, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита, брюшного тиф, клещевого энцефалита// Зачем вам иньекции от этих болезней, среди них нет от КОРОНАВИРУСА.

Цитата://некоторые вакцины Казахстан закупает напрямую у мировых лидеров//

А нельзя ВСЕ вакцины закупать напрямую: зачем переплачивть посредникам?? Или это КОМУ то НЕВЫГОДНО??
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§ tolikkustanay74
Re: Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила...
tolikkustanay74


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 18.04.20
Отправлено: 04.05.20 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://youtu.be/MEtaaNNuVCI там все ясно и доходчиво, после этого передачу вообще сняли с эфира
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§ Я
Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила "СК-Фармация"
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 04.05.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
tolikkustanay74:

Вы еще Малышеву приведите в пример
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§ MAN
Re: Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 04.05.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять помахали деньгами. Вот сколь потратили для народа. Ложь, для своей прибыли и только.
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§ Змея Подколодная
Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила "СК-Фармация"
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.05.20 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на 18 млрд тенге закупила

Вот где прачечная для денег)
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§ MAN
Re: Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 04.05.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Вот где прачечная для денег)

Я бы в прачечники пошёл. Пусть меня научат ;-) :-P
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