Vit Re: Вакцины для казахстанцев на 18 млрд тенге закупила... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9413

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:23 Один профессор сказал, что вакцину нужно проверять от 9 месяцев до полугода. Потому как если молодым её в колят. А вдруг потом они без плодные станут. Я готов. Дети есть. Ещё 45 детей не хочу, вернее хочу но не вытяну, финансово). Начинайте с меня. Доброволец.