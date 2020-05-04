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§ NG.kz
Маулен Ашимбаев избран председателем Сената
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.05.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Указом Главы государства Маулен Ашимбаев назначен депутатом Сената Парламента. До этого он занимал должность первого заместителя руководителя Администрации Президента.
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§ alex_60
Re: Маулен Ашимбаев избран председателем Сената
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8186
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Весной 2019 года Ашимбаев возглавил предвыборный штаб кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева и был его доверенным лицом.//

это как вице-президент в странах загнивающего капитализма.
второй человек.
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§ drakon
Re: Маулен Ашимбаев избран председателем Сената
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19141
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.05.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот, за Даригу - переживаю... :lol: :-o
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§ alex_60
Маулен Ашимбаев избран председателем Сената
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8186
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я вот, за Даригу - переживаю...


ну ты же Биллу Гейтсу звонил на днях,
позвони ей, узнай что-почем.
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§ alex_60
Маулен Ашимбаев избран председателем Сената
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8186
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 15:52
Комментарий удален модератором.
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§ сайлау курманов
Re: Маулен Ашимбаев избран председателем Сената
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.05.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этот откуда взялся, что-то раньше нигде не мелькал
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