/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 717 из 717«1...715716717
§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12674
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.05.20 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Но мне глубоко наплевать будет ли человек следовать сказанному, и что с ним произойдёт если он не будет этому следовать. Твердо убежден что только так можно приучить человека думать и нести ответственность за себя, свою жизнь и своё здоровье.

Это как с детьми. Но, если в жизни ребенка он после каких-то ситуаций делает выводы, то недумающий взрослы может совершить безвозвратное и самое главное - не только себе. Поэтому штрафы - это очень надёжная и не такая долгосрочная мера. Оштрафовали человека - он в следующий раз подобное не сделает не из-за каких-то долгосрочных и маловероятных последствий, а из-за страха снова заплатить штраф. Взрослые воспитываются только так.
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 884
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.05.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Взрослые воспитываются только так.

Вполне возможно что я не прав в своих суждениях в корне. Я допускаю это.
Исхожу из предположения что европейца или американца заставляет следить за своим здоровьем не штраф, а осознание немалой вероятности того что в противном случае он сдохнет или от болячки (если не сможет оплатить медицинские счета) или от, образно говоря, голода, когда оплатив счета останется с голым задом без шанса на полноценную (ориентируясь на "доболезненное" состояние) поддержку. Но снова - могу очень ошибаться в выводах.
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.05.20 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Да ну их, диванные орёлики толпой налетели, ещё подсуетились и весёлыми картинками забросали.

Вы это о ком?
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.05.20 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,приветствую.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8186
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
приветствую.[/quote

взаимно.
и спасибо за поддержку.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8186
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати другая газета
в пункте
//Вместе с тем, принято решение разрешить передвижение на работу и обратно на личном автотранспорте.//
про справки с работы не пишет.
алау пишет- справки с работы.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
При этом там-же отметил, что у них СВ или ФНБ (Фонд национального благосостояния более 160 миллиарда долларов, из них более 90% сформирована из несырьевого сектора, развита наука. технологии и.т.д. Если вы помните, также отмечал, что всё познаётся в сравнении. Так у нас и РФ ФНБ сформирован из доходов от сырьевого сектора. Поэтому наш депутат говорил, что кубышки на 3-4 года хватит, на ЭХО отмечают при цене нефти 15 долларов за баррель ихнего ФНБ хватит до конца 2021 года.

Я один заметил метаморфозы во взглядах у Кайрата? :-)
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А как слюною брызгал Цитата: maxsaf: если в чём сомневаетесь -требуйте фото По факту слился Цитата: maxsaf: Было уже, вы все пропустили

Вы можете конкретно сказать: в чем вы сомневаетесь, чтобы я фотки скидывал? Или вы просто - позырить? :-x
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 717 из 717«1...715716717
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 35
Пользователей: 1
Всего: 36

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 43 Queries | 60 Files Loaded: 535.52 Ko | Raw HTML: 63.93 Ko -
^ Наверх