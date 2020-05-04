Я На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 282

Регистрация: 02.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:00 Такое впечатление , что в области, кроме городов, нигде жизни нет. Или села оставили для пополнения бюджета ? Ведь в них нет ни такси, ни автобуса, ни магазина ближе километра. Но кого это интересует ?