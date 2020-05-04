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§ NG.kz
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.05.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассмотрел вопросы по смягчению ограничительных мер с 4 мая 2020 года. Об этом сегодня сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Инстаграм.
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§ Змея Подколодная
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.05.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не карантин, а черт знает что) Опять на дорогах полно машин. Ну хорошо же было.)))
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§ Змея Подколодная
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.05.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потомучто систему в первые дни куча халявщиков атаковало.....

Получили, Абайка? :lol: :lol: :lol:
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§ abaika95
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.05.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Получили, Абайка?/



Нет,халявщице Юле42500 оставил) ей нужнее
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§ drakon
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19141
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.05.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет


:lol: :oops: :-o
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§ Я
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 04.05.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое впечатление , что в области, кроме городов, нигде жизни нет. Или села оставили для пополнения бюджета ? Ведь в них нет ни такси, ни автобуса, ни магазина ближе километра. Но кого это интересует ?
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