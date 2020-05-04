/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Коронавирус		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 15 из 16«1...13141516»
Куратор темы: Обликоморале
Голосование: А вы тоже в тайне надеетесь что уже переболели в лёгкой форме и не заметили этого? 
Закончилось 03.05.2020 - 06:16:53
» Да
48 %		 48.08 % (25)
» Нет
25 %		 25.00 % (13)
» Вообще не верю в этот вирус
26 %		 26.92 % (14)
Всего проголосовало: 52

§ Сыкымы
Коронавирус
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.05.20 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Но не когда "предупреждение" выливается в задницу с более жуткими последствиями

Смотря что считать "более жуткими последствиями" - ограничение прав и свобод разносчиков инфекции или резкий скачок количества заражённых.
Профайл

§ maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Вот с Вашей "уринотерапией" я как раз таки и борюсь.

Я это уже понял. Остается загадкой - в чем смысл вашей борьбы? Боритесь на передовой, тут просто треп.))
Профайл

§ maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
ограничение прав и свобод разносчиков инфекции

Это не последствия, а причина последствий. Как вы впихнули ИЛИ между причиной последствий и самими возможными последствиями?

[Исправлено: maxsaf, 04.05.2020 - 00:03]
Профайл

§ Сыкымы
Коронавирус
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.05.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
С какого перепуга я во всем виноват? Я не наркоман, но должен проходить соответствующие тесты (тут список ограничений длинный но суть думаю ясна) при получении водительского удостоверения, или при устройстве на работу, потому что видите ли существуют наркоманы.

Ответ тот же - профилактика. Давайте всем подряд раздадим водительские удостоверения и примем абсолютно всех на работу, потом нахлынет поток жалоб на "неадекватов" на дорогах и всплеск несчастных случаев на "стройке". Подозреваю, что, в любом случае, будет "виновато государство"
Профайл

§ Сыкымы
Коронавирус
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.05.20 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это не последствия

Вы ап чём?
Возникновение вируса --> угроза массового заражения населения --> изоляция потенциальных разносчиков вируса в провизорных учреждениях --> наблюдение, контроль --> при необходимости лечения, перевод в инфекционные отделения --> лечение --> выписка --> нахождение на домашнем карантине с целью профилактики. Я что-то пропустил? Поправьте, пожалуйста.
Профайл

§ maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Пропустили. ИЛИ вставить некуда в вашу логическую цепочку.
Профайл

§ Сыкымы
Коронавирус
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.05.20 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ИЛИ вставить некуда в вашу логическую цепочку.

Та легко. Только вторая логическая цепочка уже не моя, и тогда пойдут две ветки развития событий:
Возникновение вируса --> угроза массового заражения населения --> изоляция потенциальных разносчиков вируса в провизорных учреждениях --> наблюдение,контроль и т.д.
ИЛИ
Возникновение вируса --> угроза массового заражения населения --> изоляция потенциальных разносчиков вируса в провизорных учреждениях --> вопли о нарушении прав и свобод --> выпускаем разносчиков инфекции --> угроза массового заражения населения --> Фсё! Прога зациклилась... :-o 8-) :lol:

[Исправлено: Сыкымы, 04.05.2020 - 02:08]
Профайл

§ Сыкымы
Коронавирус
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.05.20 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Для полного понимания "моей вставки ИЛИ" перечитайте внимательно коммент #205
Профайл

§ Сыкымы
Коронавирус
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.05.20 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Остается загадкой - в чем смысл вашей борьбы?

Остаётся загадкой - в чём смысл Вашей "уринотерапии"?
Профайл

§ maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 05:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Остаётся загадкой - в чём смысл Вашей "уринотерапии"?

Практикуюсь в полемике, поддерживаю орфографию в тонусе))) иногда довольно весело провожу время - тут местами бывает много приколов, мемов)). Кстати, на другие форумы не лезу, если вас что-то тут раздражает - есть много мест, где меня нет :lol:
Профайл

§ Butch
Коронавирус
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 884
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.05.20 - 07:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Смотря что считать "более жуткими последствиями" - ограничение прав и свобод разносчиков инфекции или резкий скачок количества заражённых.

Экономико-социальный трындец считать последствиями. Растрату бюджетных средств в пустоту считать последствиями.
Цитата:
Сыкымы:
Ответ тот же - профилактика.

Я виноват потому что - Профилактика? Ну ладно допустим.
Цитата:
Сыкымы: Я всерьёз считаю, что меня это не заботит. Чем меньше заражённых "гуляет" на свободе - тем лучше

Аа! Понятно.
Не понятно другое. Вроде и всё правильно "легче предупредить чем лечить", но с наркоманами, алкоголиками ворами и убийцами готовы лечить без конца и края. И что в итоге? Одних, которые может быть заразят вирусом, который может быть приведёт к тяжёлому заболеванию нужно прессинговать, а с другими, которые точно ограбят или украдут, точно побъют или вовсе убъют нужно нежничать.
Это же каким эгоистичным человеком нужно быть, чтобы считать "если у меня есть некое свойство от которого я страдаю, то и все окружающие должны от него страдать"!!!

Цитата:
Сыкымы:
Возникновение вируса --> угроза массового заражения населения --> изоляция потенциальных разносчиков вируса в провизорных учреждениях --> вопли о нарушении прав и свобод --> выпускаем разносчиков инфекции --> угроза массового заражения населения -->

Серый - то кусачий оказывается :lol: Не услышав (вернее не захотев услышать), не вникая, не читая и не думая безосновательно приписываем собеседнику свойства и высказывания которыми последний не обладает и говорит.
Не для собеседника (всё-равно не услышит) цепочка выглядит так: Возникновение вируса --> Лечение по симптомам --> Разработка способов диагностирования как на наличие агента так и на наличие контрагента --> Проведение исследования --> Составление математических моделей --> И только вот здесь принятие решения об изоляции.
Это, конечно, если есть кому это всё делать. В иных условиях цепочка значительно короче: Возникновение --> Лечение по симптомам. Как заведомо более надёжная и испытанная всем периодом существования человечества.
Не нужно мне приписывать панические вопли о "закрыть границы", "сжечь зараженных", "изолировать всех" - эти меры бесполезны чуть более чем полностью. Эпидемии сами начинаются, и сами заканчиваются. Но вся эта дерготня и сучение конечностями только продлевают эпидемию
И, да, кстати, именно по такому принципу появилась стойкая нелюбовь к отдельной национальности в отдельной стране:
Цитата:
Сыкымы: Я всерьёз считаю, что меня это не заботит. Чем меньше заражённых "гуляет" на свободе - тем лучше
Без реальных знаний. Просто потому что объявили "злом"
Профайл

* Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7232
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.05.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор Центрального НИИ эпидемиологии Акимкин: В Москве и Московской области стабилизация эпидемиологической ситуации наступит ближе к концу июня, началу июля. Вторая волна будет, она будет ассоциирована с осенне-зимним сезоном.
По ходу у них карантин как минимум до конца мая...
Профайл

§ maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Потом третья волна, четвертая волна и т.д. И так два раза в год, пока не останутся только те, кто стабильно легко или бессимптомно переносит болезнь. Ну или ученые не изобретут лекарство или вакцину, такую чтобы даже самые скептики и противники вакцин сами опу подставляли под укольчик. Ну или патриарх на самолете министерства обороны с дозаправкой в воздухе, или на ракете всю планету не облетит с иконой. С Москвой там косяк какой-то произошел - второй раз то точно должно произойти чудо, иначе контору закроют. :-)
Профайл

§ Butch
Коронавирус
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 884
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.05.20 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ловите снятого с эфира Михалкова.

Прикольная передача. Интересная, познавательная. Особо отмечу "позу позднего раскаяния" :lol:
Профайл

§ Butch
Коронавирус
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 884
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.05.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вторая волна будет, она будет ассоциирована с осенне-зимним сезоном.

А есть ли возможность узнать основание для такого утверждения? То есть почему вторая волна будет связана именно с осенне-зимним периодом?
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 15 из 16«1...13141516»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 37
Пользователей: 1
Всего: 38

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 43 Queries | 64 Files Loaded: 557.89 Ko | Raw HTML: 89.19 Ko -
^ Наверх