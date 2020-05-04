Цитата: Сыкымы:

Смотря что считать "более жуткими последствиями" - ограничение прав и свобод разносчиков инфекции или резкий скачок количества заражённых.

Экономико-социальный трындец считать последствиями. Растрату бюджетных средств в пустоту считать последствиями.

Цитата: Сыкымы:

Ответ тот же - профилактика.

Я виноват потому что - Профилактика? Ну ладно допустим.

Цитата: Сыкымы: Я всерьёз считаю, что меня это не заботит. Чем меньше заражённых "гуляет" на свободе - тем лучше

Аа! Понятно.

Не понятно другое. Вроде и всё правильно "легче предупредить чем лечить", но с наркоманами, алкоголиками ворами и убийцами готовы лечить без конца и края. И что в итоге? Одних, которые может быть заразят вирусом, который может быть приведёт к тяжёлому заболеванию нужно прессинговать, а с другими, которые точно ограбят или украдут, точно побъют или вовсе убъют нужно нежничать.

Это же каким эгоистичным человеком нужно быть, чтобы считать "если у меня есть некое свойство от которого я страдаю, то и все окружающие должны от него страдать"!!!



Цитата: Сыкымы:

Возникновение вируса --> угроза массового заражения населения --> изоляция потенциальных разносчиков вируса в провизорных учреждениях --> вопли о нарушении прав и свобод --> выпускаем разносчиков инфекции --> угроза массового заражения населения -->

Серый - то кусачий оказывается Не услышав (вернее не захотев услышать), не вникая, не читая и не думая безосновательно приписываем собеседнику свойства и высказывания которыми последний не обладает и говорит.

Не для собеседника (всё-равно не услышит) цепочка выглядит так: Возникновение вируса --> Лечение по симптомам --> Разработка способов диагностирования как на наличие агента так и на наличие контрагента --> Проведение исследования --> Составление математических моделей --> И только вот здесь принятие решения об изоляции.

Это, конечно, если есть кому это всё делать. В иных условиях цепочка значительно короче: Возникновение --> Лечение по симптомам. Как заведомо более надёжная и испытанная всем периодом существования человечества.

Не нужно мне приписывать панические вопли о "закрыть границы", "сжечь зараженных", "изолировать всех" - эти меры бесполезны чуть более чем полностью. Эпидемии сами начинаются, и сами заканчиваются. Но вся эта дерготня и сучение конечностями только продлевают эпидемию

И, да, кстати, именно по такому принципу появилась стойкая нелюбовь к отдельной национальности в отдельной стране:

Цитата: Сыкымы: Я всерьёз считаю, что меня это не заботит. Чем меньше заражённых "гуляет" на свободе - тем лучше Без реальных знаний. Просто потому что объявили "злом"