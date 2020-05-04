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§ NG.kz
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.05.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассмотрел вопросы по смягчению ограничительных мер с 4 мая 2020 года. Об этом сегодня сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Инстаграм.
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* alex_60
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
alex_60


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Сообщений: 8185
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
передвижение на работу и обратно на личном автотранспорте


да причем тут работа.
у меня личный парикмахер находится в 3 км от дома,
да и денег накопилось за время карантина,
в обменник надо сьездить опять же.
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* alex_60
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8185
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, форма справки в посте 10 если что.
распечатайте. и вы свободный человек.
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§ Трезвый
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
Трезвый


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Сообщений: 10
Регистрация: 06.04.20
Отправлено: 04.05.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этот аким вообще образованный человек? Он знает что такое легитимность? Если сан врач определил ограничения, то он их и должен снимать. А то что получается, в нашей деревне каждый суслик аграрном? Народ уже запутался кого слушать, умников в Астане, наших сан врачей, а теперь ещё и аким добавился со своими уставами. Я отказываюсь принимать эту власть всерьёз. Долой шутов, дорогу попугаям!
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* Горожанин_kst
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.05.20 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще 1 мая опубликовано Постановление главного санитарного врача РК, где расписан особый порядок, по которому мы будем жить и взаимодействовать начиная с момента его введения и до "полной победы" над КВИ, т.е. неопределённый пока длительный промежуток времени.
https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=39556118&fbclid=IwAR1NOyJZCMNKqVG99q-eePH_f5P17csgBGpbk-zP0qnulbYVVgfp4Gzw0Fo
И не надо уже велосипед ваять

[Исправлено: Горожанин_kst, 04.05.2020 - 17:53]
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§ kbkz1980
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.05.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
интересно, а когда выплатят повторно по 42500. Или все, побрили?

Прокольный расклад.
Ждёте 42.500 и требуете рубрику доставка из кафе и ресторана :lol:
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* юля елиссева
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1537
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.05.20 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ждёте 42.500 и требуете рубрику доставка из кафе и ресторана

нам, татарам, лишь бы даром. А если еще и 42500 сверху, то вообще замечательно!
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* abaika95
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3837
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.05.20 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/просто аким хайп решил поймать, увеличить число подписчиков в инстаграме?/





Каким образом?) Он вроде и до этого обращения делал и различные пояснения в чем хайп?)
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* юля елиссева
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1537
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.05.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка-подлизайка, так кто у нас по корновирусу главный - Сиракузец 30% или Нечитайло?
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* abaika95
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3837
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.05.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/нам, татарам, лишь бы даром. А если еще и 42500 сверху, то вообще замечательно!/




А ктото без денег сидит Потомучто систему в первые дни куча халявщиков атаковало......




Цитата-/А этот аким вообще образованный человек? Он знает что такое легитимность? Если сан врач определил ограничения, то он их и должен снимать/



Оперативный штаб понимаете что такое?) Коллегиальный орган из нескольких уполномоченных лиц отвечающих за ситуацию в регионе) послабления приняли общим собранием можно так сказать,значит Нечитайло там тоже был




Цитата-/Народ уже запутался кого слушать, умников в Астане/

А кто вам говорил умников в Астане слушать?) Это вас просто несёт слушать тех кого не поподя)




Цитата/Я отказываюсь принимать эту власть всерьёз. Долой шутов, дорогу попугаям/


Вперёд!)
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