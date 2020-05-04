Цитата-/нам, татарам, лишь бы даром. А если еще и 42500 сверху, то вообще замечательно!/









А ктото без денег сидит Потомучто систему в первые дни куча халявщиков атаковало......









Цитата-/А этот аким вообще образованный человек? Он знает что такое легитимность? Если сан врач определил ограничения, то он их и должен снимать/







Оперативный штаб понимаете что такое?) Коллегиальный орган из нескольких уполномоченных лиц отвечающих за ситуацию в регионе) послабления приняли общим собранием можно так сказать,значит Нечитайло там тоже был









Цитата-/Народ уже запутался кого слушать, умников в Астане/



А кто вам говорил умников в Астане слушать?) Это вас просто несёт слушать тех кого не поподя)









Цитата/Я отказываюсь принимать эту власть всерьёз. Долой шутов, дорогу попугаям/





Вперёд!)