Цитата: Butch:

Но мне глубоко наплевать будет ли человек следовать сказанному, и что с ним произойдёт если он не будет этому следовать. Твердо убежден что только так можно приучить человека думать и нести ответственность за себя, свою жизнь и своё здоровье.

Это как с детьми. Но, если в жизни ребенка он после каких-то ситуаций делает выводы, то недумающий взрослы может совершить безвозвратное и самое главное - не только себе. Поэтому штрафы - это очень надёжная и не такая долгосрочная мера. Оштрафовали человека - он в следующий раз подобное не сделает не из-за каких-то долгосрочных и маловероятных последствий, а из-за страха снова заплатить штраф. Взрослые воспитываются только так.