Трезвый Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения... #17





(Пользователи) Сообщений: 10

Регистрация: 06.04.20 (Пользователи) Отправлено: - 17:42 А этот аким вообще образованный человек? Он знает что такое легитимность? Если сан врач определил ограничения, то он их и должен снимать. А то что получается, в нашей деревне каждый суслик аграрном? Народ уже запутался кого слушать, умников в Астане, наших сан врачей, а теперь ещё и аким добавился со своими уставами. Я отказываюсь принимать эту власть всерьёз. Долой шутов, дорогу попугаям!