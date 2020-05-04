alex_60 На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб #12





(Пользователи) Сообщений: 8185

Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 17:37 главное время не ограничили, когда на работу , и когда с работы.

может я на работу в 12 еду, а с работы в 9 вечера.

все время короче еду на работу и с работы.

а справка теперь- филькина грамота получается.

сам себе выдал и езди.

хотя насколько знаю,

никого не отправили на штрафстоянку, и не выписали штраф за предыдущее время.

ИЛИ?