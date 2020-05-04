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§ NG.kz
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.05.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассмотрел вопросы по смягчению ограничительных мер с 4 мая 2020 года. Об этом сегодня сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Инстаграм.
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* alex_60
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8185
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и как людям добираться во все перечисленные...
На личном транспорте нельзя, автобусы не ходят.
И какая справка может быть скажем у владельца фотоателье?
Я разрешаю себе ездить?
Абсурд полнейший.
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§ Козлов я
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.05.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* alex_60
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8185
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//6. стоматологий (по предварительной записи);//

они и не закрывались.
сегодня был в стоматологии с утра.
наверное это секретная тайна.
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* alex_60
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8185
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
до этого говорилось что главный- санитарный врач.
а не решения штаба. или акима.
где приказ сан врача?
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* юля елиссева
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1537
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.05.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, а когда выплатят повторно по 42500. Или все, побрили?
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§ nmv85
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 04.05.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да откройте уже все и всем!!!! Смешно уже смотреть на этот цирк Дайте людям уже сосуществовать нормально. Ходить, дышать,жить наконец то!!!!!
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§ yudjin
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6570
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.05.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
до этого говорилось что главный- санитарный врач.

просто аким хайп решил поймать, увеличить число подписчиков в инстаграме?
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* alex_60
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8185
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
интересно, а когда выплатят повторно по 42500. Или все, побрили?


после 11.
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* alex_60
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8185
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
просто аким хайп решил поймать, увеличить число подписчиков в инстаграме?


тоже так подумал.
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§ Козлов я
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.05.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И какая справка может быть скажем у владельца фотоателье?
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§ Сергей_я
Re: На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2901
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.05.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну и как людям добираться во все перечисленные... На личном транспорте нельзя, автобусы не ходят.

В частности, принято решение разрешить передвижение на работу и обратно на личном автотранспорте (при наличии справки с места работы).
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* alex_60
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8185
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главное время не ограничили, когда на работу , и когда с работы.
может я на работу в 12 еду, а с работы в 9 вечера.
все время короче еду на работу и с работы.
а справка теперь- филькина грамота получается.
сам себе выдал и езди.
хотя насколько знаю,
никого не отправили на штрафстоянку, и не выписали штраф за предыдущее время.
ИЛИ?
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§ Козлов я
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.05.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
интересно, а когда выплатят повторно по 42500.
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* Горожанин_kst
На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.05.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Сергей, вы не поняли. Хозяин бизнеса понятно как попадёт на работу. Клиент к нему как доберётся????
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