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§ NG.kz
Избиения, изнасилования, доведение до самоубийства - бывшего владельца мендыкаринского кафе "Караван" осудили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38209
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владелец кафе "Караван", бывший сотрудник полиции 41-летний Тимур Алатаев обвинялся в изнасиловании своих сотрудников, одного из которых он держал на цепи в кочегарке. Приговор вынес сегодня, 5 марта, судья Жасулан АСИЛЬБЕКОВ.
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* drakon
Re: Избиения, изнасилования, доведение до самоубийства - бывшего...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18705
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.03.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И за всё это - 17 лет?
Хотя прокурор просил 14... 8-) :-o :-o
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