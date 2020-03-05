Поедатель Re: Сообщение о госпитализации вернувшейся из Китая рудничанки... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 49

Регистрация: 26.07.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:37 Просыпается паренек в больничной палате от звонка телефона. – Алло, доброе утро. Это ваш лечащий врач. – Что с моими анализами, доктор? – Ну... Без обиняков – у вас нашли короновирус! – Ну так делайте что-нибудь!!! Лечите!!! – Да не волнуйтесь, все в порядке, все по плану... Вот, например, с сегодняшнего дня вам назначена "Блинная диета"! – Это как? – Завтрак – блины, обед – блины, ужин – блины... – А помогут блины? – Да кто его знает, но это единственное, что под дверь в палату пролезет...