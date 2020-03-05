/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сообщение о госпитализации вернувшейся из Китая рудничанки прокомментировали санврачи		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сообщение о госпитализации вернувшейся из Китая рудничанки прокомментировали санврачи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38209
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили сегодня, 5 марта, в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, 45-летняя жительница Рудного прибыла из Шанхая в аэропорт Шереметьево через терминал для пассажиров из КНР.
Читать новость

§ alex_60
Re: Сообщение о госпитализации вернувшейся из Китая рудничанки...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7409
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.03.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
привет их Шанхая.
выдайте мне маску на всякий случай.
Профайл

§ Матвей Запупыркин
Re: Сообщение о госпитализации вернувшейся из Китая рудничанки...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 05.03.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
привет их Шанхая. выдайте мне маску на всякий случай.

извините, масок осталось очень мало :-x воспользуйтесь очками 8-)
Профайл

§ Поедатель
Re: Сообщение о госпитализации вернувшейся из Китая рудничанки...
Поедатель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 05.03.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просыпается паренек в больничной палате от звонка телефона. – Алло, доброе утро. Это ваш лечащий врач. – Что с моими анализами, доктор? – Ну... Без обиняков – у вас нашли короновирус! – Ну так делайте что-нибудь!!! Лечите!!! – Да не волнуйтесь, все в порядке, все по плану... Вот, например, с сегодняшнего дня вам назначена "Блинная диета"! – Это как? – Завтрак – блины, обед – блины, ужин – блины... – А помогут блины? – Да кто его знает, но это единственное, что под дверь в палату пролезет...
Профайл

§ Козлов я
Сообщение о госпитализации вернувшейся из Китая рудничанки прокомментировали санврачи
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.03.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ alex_60
Сообщение о госпитализации вернувшейся из Китая рудничанки прокомментировали санврачи
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7409
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.03.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все бесполезно.
кто придумал человека,тот и регулирует его количество.
на планете Земля.
когда количество начинает превышать оптимальную величину,
он включает ограничители.
этот вирус размером в один микрон- это так,
для стабилизации на каком то уровне.
так что не совсем страшно. ну пока не умрешь конечно.
если уровень будет превышен выше допустимого,
то тогда там другое вступит в действие.
ядерная война , в нынешних условиях ,например.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 221
Пользователей: 1
Всего: 222

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх