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§ NG.kz
Героиновая джага «птички в клетке»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38209
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мать троих малолетних детей обвиняют в создании ОПГ. Уголовное дело в отношении 39-летней рудничанки Олеси Кондратьевой, обвиняемой в создании организованной преступной группы по хранению и распространению героина, начали слушать в Костанае. Наркотики распространялись в Рудном и Федоровском районе. По версии обвинения, Кондратьева, у которой трое малолетних детей, вовлекла в организованную преступную группу свою давнюю подругу, тоже жительницу Рудного, Екатерину Дерксен, а позже - старого знакомого Виктора Калебина.
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§ YESNO
Re: Героиновая джага «птички в клетке»
YESNO


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 05.03.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я понял самая главная птичка не в клетке ?
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