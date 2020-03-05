Цитата: Все продавцы отмечают - поставщик поднял цены и это отразится на рознице. Но обещают большую накрутку не делать.

По моим сведениям, цена голландского тюльпана поднялась на 10 % - 20 тенге и составляет при закупе 200, местные, южные - 250.

А теперь вопрос сколько процентов накрутка у местных торгашей, если минимум тюльпан идет за 400... а то и больше?

Так что хитрить не надо, все понимают, что это День продавцов цветов...

и надо признаться, мы, мужики, на это согласны!