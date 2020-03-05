/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «НГ» спросила продавцов цветов, сколько будет стоить женская радость		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«НГ» спросила продавцов цветов, сколько будет стоить женская радость
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38209
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все продавцы отмечают - поставщик поднял цены и это отразится на рознице. Но обещают большую накрутку не делать. Так как цветы завезут практически день в день, пока известна только приблизительная цена.
Читать новость

§ maxsaf
Re: «НГ» спросила продавцов цветов, сколько будет стоить женская...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.03.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас розы обычно по доллару продаются, красные, всегда одна цена. На днях брали почти пол-сотни, женщинам раздавали - копеечная цена по нашим меркам.
Профайл

§ abaika95
«НГ» спросила продавцов цветов, сколько будет стоить женская радость
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3308
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.03.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/копеечная цена по нашим меркам/



Все переезжаю в Канаду) цветы дешёвые,что ещё для жизни надо)
Профайл

§ Поедатель
Re: «НГ» спросила продавцов цветов, сколько будет стоить женская...
Поедатель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 05.03.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-за короновируса необходимо перенести 8 марта на лето.
Профайл

§ maxsaf
«НГ» спросила продавцов цветов, сколько будет стоить женская радость
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.03.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Все переезжаю в Канаду

А вот с этим точно будут сложности конкретные ))
Профайл

§ yudjin
Re: «НГ» спросила продавцов цветов, сколько будет стоить женская...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6448
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.03.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все продавцы отмечают - поставщик поднял цены и это отразится на рознице. Но обещают большую накрутку не делать.

По моим сведениям, цена голландского тюльпана поднялась на 10 % - 20 тенге и составляет при закупе 200, местные, южные - 250.
А теперь вопрос сколько процентов накрутка у местных торгашей, если минимум тюльпан идет за 400... а то и больше?
Так что хитрить не надо, все понимают, что это День продавцов цветов...
и надо признаться, мы, мужики, на это согласны!
Профайл

§ abaika95
«НГ» спросила продавцов цветов, сколько будет стоить женская радость
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3308
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.03.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А вот с этим точно будут сложности конкретные/


Ох беда огорчение) придется обойтись без цветочка за доллар)
Профайл

§ alex_60
«НГ» спросила продавцов цветов, сколько будет стоить женская радость
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7409
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.03.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вот с этим точно будут сложности конкретные ))


ну да. Канада же никого не принимает.
это всем известно.
только макса из Костаная приняла.
в порядке исключения.
Профайл

§ юля елиссева
«НГ» спросила продавцов цветов, сколько будет стоить женская радость
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1522
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.03.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ошибка в тексте. Кинотеатр Кустанай был исключен из списка памятников при Шукееве. Шукеев ведь тоже был знатным борцом с памятниками. Снос памятника Ленину, снос стеллы с орденами, которыми была награждена область, снос паровоза на привокзальной площади. Только в те годы народ был не так пассивен. В результате протестов памятник Ленину и Паровоз, пусть и на другие места, но вернули.
Профайл

§ ACROS
Re: «НГ» спросила продавцов цветов, сколько будет стоить женская...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.03.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Все продавцы отмечают - поставщик поднял цены и это отразится на рознице//

На сайте оптовых продавцов в Нидерландах цена та же , что и прошлогодняя, даже некоторые позиции ниже.
Профайл

§ alex_60
«НГ» спросила продавцов цветов, сколько будет стоить женская радость
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7409
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.03.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В канаде вон ловко придумали,
отмечать 8 марта первого марта.
пока цветы не подорожали, деликатесы,золото тоже.

[Исправлено: alex_60, 05.03.2020 - 14:18]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 263
Пользователей: 1
Всего: 264

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх