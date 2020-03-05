NG.kz Вдоль периметра одной сделки...



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:02 После оглашения приговора люди, собравшиеся в Костанае перед зданием суда № 2, встречали осужденного с энтузиазмом. «Не посадили», «Это почти оправдательный приговор», - звучало в толпе. Десятью минутами раньше в зале суда Василий Розинов сказал корреспонденту «НГ» о том, что он «пока в состоянии прострации» оттого, что его все-таки за что-то признали виновным. Так что наверняка позади только первый этап разбирательства по громкому делу.

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