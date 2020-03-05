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§ NG.kz
Опасности в нем нет. Ценности - тоже
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38225
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что будет со зданием мельницы купца Оразаева и территорией бывшей обувной фабрики? Мельница, конечно, давно уже не крутится и не вертится, не бьется о камни вода. Точнее, вода о камни не билась никогда: мельница была паровой. И для того времени считалась суперсовременной, выстроенной по самым высоким технологиям - с применением жженого кирпича и очень качественного гранита. Здание 1906 года постройки находится на территории бывшей обувной фабрики АО «Алпамыс». В 2016 году это предприятие признали банкротом. Сейчас «лить воду на мельницу» пытается новый хозяин. Кто он, что собирается построить вместо обувного гиганта и сохранит ли историческое здание, ответы на эти вопросы попыталась получить «НГ».
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§ yudjin
Re: Опасности в нем нет. Ценности - тоже
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6449
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.03.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Краснокирпичное вековое строение как жемчужина в серой промзастройке открылось взору въезжающим в город. Оно может стать одной из немногих достопримечательностей Кустаная. Как же эффектно оно смотрится!
Но судя по всему обречено: пришлым временщикам это не надо! Один, святой, распродал всё что можно...от клочков земли на перекрестке Тарана-Алтынсарина и земли в сквере до здания кинотеатра с самым большим экраном в стране.
Нынешние совершенно не обращают внимание на погибающую историю Кустаная...Ни одного здания, даже внесенного в список памятников, к 140-му юбилею города не то что не подверглось реконструкции, даже табличку не обновило на фасаде. У них видимо своя история... по освоению бюджета!
А ведь туристы едут в Европу смотреть на развалины и тратят на это деньги, а у нас имеющееся не ценят, не сохраняют и не берегут...
Зато тратят миллионы на придумывание неработающих туристических программ.
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§ Артем Марусич
Re: Опасности в нем нет. Ценности - тоже
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 05.03.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рукалицо...
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§ Елена Пикельная
Re: Опасности в нем нет. Ценности - тоже
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 340
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.03.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А ведь туристы едут в Европу смотреть на развалины и тратят на это деньги, а у нас имеющееся не ценят, не сохраняют и не берегут...

Я, конечно за сохранение здания старой мельницы. Но, будем честны, в Европу туристы едут смотреть на развалины куда более солидного возраста.
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§ Дантист
Опасности в нем нет. Ценности - тоже
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 632
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 05.03.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Но, будем честны, в Европу туристы едут смотреть на развалины куда более солидного возраста.

Ну так у нас никогда и не будет более солидного возраста, если все подряд сносить. Мне здание просто нравится.
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§ yudjin
Опасности в нем нет. Ценности - тоже
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6449
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.03.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
куда более солидного возраста

сиюминутно мыслите... когда-нибудь и у нас развалины состарятся, да и местных жителей, детей в первую очередь, ведь тоже надо воспитывать на истории с наглядными примерами, а не бумажажной рухнаме.
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§ abaika95
Опасности в нем нет. Ценности - тоже
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3321
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.03.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/и местных жителей, детей в первую очередь, ведь тоже надо воспитывать на истории с наглядными примерами, а не бумажажной рухнаме./



Каким образом на примере каркаса этого здания ты будешь учить детей истории?)урок Что раньше так кирпичи укладывали??
Не разу не видел чтобы папы ребятишек приводили к старому зданию и рассказывали о его истории) к слову и у указателей с наименованием улиц не видел экскурсий с рассказами в честь кого же эта улица названа)
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§ yudjin
Опасности в нем нет. Ценности - тоже
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6449
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.03.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Каким образом на примере каркаса этого здания ты будешь учить детей истории?)урок

ПатамуштА...в правильной стране это должен быть не каркас, а отреставрированный объект истории, с указателем и сведениями. Да и в статье, Ольга дала столько информации, что наверное большинство местных учителей не знают про это здание.
И если ты не знаешь про экскурсии по городу, это не значит, что их нет. Одно турагенство периодически пытается и их делает. Но то ли менеджмент у них не получается, то ли местному в большинстве понаехавшему не так давно населению это не надо, но туристическая жизнь города никакая.
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§ abaika95
Опасности в нем нет. Ценности - тоже
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3321
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.03.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ПатамуштА...в правильной стране это должен быть не каркас, а отреставрированный объект истории, с указателем и сведениями./



Так при союзе было НКВД,цех и склад не торопились таблички вешать сразу в неправильные страны отметаем) хорошо давай пример правильной страны где в таком же городе как у нас на здание бывшей мельницы а потом склада таблички вешают и экскурсии водят?) А и да по твоей логике туда ни магазин, ни ресторан ничего нельзя наверно впихнуть,объект истории же (хотя не объект) только таблички,только экскурсии)



Цитата-/Но то ли менеджмент у них не получается, то ли местному в большинстве понаехавшему не так давно населению это не надо, но туристическая жизнь города никакая./


Ну сам ходи по экскурсиям,сообщество создай самых местных кои проживают здесь с момента создания города,вот и кучкуйтесь по интересам) мало вас таких,охранять надо как крансокнижных птичек)
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§ alex_60
Опасности в нем нет. Ценности - тоже
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7439
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.03.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сломать большого ума не надо.
в свете как сейчас история понимается главными по стране,
сломают.
потому что тут ума не требуется..
поставят очередного на кобыле или коне верхом.
вот сохранить историю - вот тут извилины нужны.
но наблюдается их дефицит.
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§ ACROS
Re: Опасности в нем нет. Ценности - тоже
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.03.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
будешь учить детей истории?)урок

Цитата:
yudjin:
туристическая жизнь города никакая. Профайл Послать приватное сообщение yudjin


Что вы спорите, диванные патриоты, как и с той так с этой стороны ??
На этом месте будет обыкновенная торговая забегаловка типа ЦУМ-а или МАРТ-а, на худой конец построят элитный жилой комплекс с подземным паркингом.

Цитата:
Елена Пикельная:
Но, будем честны, в Европу туристы едут смотреть на развалины куда более солидного возраста.


Совершенно верно: к нам они если и приедут, то единственно на ДИКУЮ и нетронутую ПРИРОДУ. Единственное что надо сделать в местах этой дикой природы: современные на уровне "ультра си" - туалеты, дороги, отели, рестораны, связь, интернет и самое главное: тактичное ОБСЛУЖИВАНИЕ с УЛЫБКОЙ, как на Западе, без нашей повседневной озлобленности и кислой морды.
Профайл

§ alex_60
Опасности в нем нет. Ценности - тоже
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7439
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.03.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
самое главное: тактичное ОБСЛУЖИВАНИЕ с УЛЫБКОЙ, как на Западе, без нашей повседневной озлобленности и кислой морды.


ну это совершенно не к чему.
дома пусть зубы скалят друг другу, ненавидя при этом.
наоборот оставить все как есть.
будет о чем рассказать при возвращении домой.
Профайл

§ abaika95
Опасности в нем нет. Ценности - тоже
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3321
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.03.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/На этом месте будет обыкновенная торговая забегаловка типа ЦУМ-а или МАРТ-а, на худой конец построят элитный жилой комплекс с подземным паркингом./



Не самый плохой вариант) хотя если убрать цеха фабрики и оставить только это старинное здание,ресторан бы в нем подошёл по духу и стилистике)



Цитата-/поставят очередного на кобыле или коне верхом./


Ну ниче раньше Ленин в разных позах по всем городам и сёлам стоял) сейчас хоть разнообразие,разных людей ставят везде) да и при том все всадники в нейтральных местах расположены на перекрестках только) или где-то ещё спрятался на месте старинного исторического места установленный?)
Профайл

§ alex_60
Опасности в нем нет. Ценности - тоже
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7439
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.03.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
оставить только это старинное здание,ресторан бы в нем подошёл по духу и стилистике)


нормально. да и название -Мельница , тоже неплохое.
с видом на Тобол.
вдали горит огнями город миллионник(в перспективе) Тобыл,
с казино,ресторанами, диснейлендом.

[Исправлено: alex_60, 05.03.2020 - 13:51]
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§ Козлов я
Опасности в нем нет. Ценности - тоже
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 841
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.03.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
когда-нибудь и у нас развалины состарятся
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