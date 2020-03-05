/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вдоль периметра одной сделки...		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Вдоль периметра одной сделки...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38225
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После оглашения приговора люди, собравшиеся в Костанае перед зданием суда № 2, встречали осужденного с энтузиазмом. «Не посадили», «Это почти оправдательный приговор», - звучало в толпе. Десятью минутами раньше в зале суда Василий Розинов сказал корреспонденту «НГ» о том, что он «пока в состоянии прострации» оттого, что его все-таки за что-то признали виновным. Так что наверняка позади только первый этап разбирательства по громкому делу.
Читать статью

§ Yorik
Re: Вдоль периметра одной сделки...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 05.03.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
капиталом $522 млн. Теперь примерно такую сумму составляет долг «Иволги» крупнейшему кредитору.

Ничего не напутали?

Цитата:
в размере внушительных $52 млн, как считает Евразийский банк развития
Профайл

§ ACROS
Re: Вдоль периметра одной сделки...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.03.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Ничего не напутали?


Очевидно, имеется ввиду Халык или Народный Банк.
Профайл

§ Yorik
Re: Вдоль периметра одной сделки...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 05.03.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
имеется ввиду Халык

Наверное так, хотя в этой статье он не упоминается вообще. Но в интервью с директором Олжи озвучивалась такая общая сумма долга по Халыку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 1
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх