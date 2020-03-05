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abaika95:
будешь учить детей истории?)урок
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yudjin:
туристическая жизнь города никакая. Профайл Послать приватное сообщение yudjin
Что вы спорите, диванные патриоты, как и с той так с этой стороны ??
На этом месте будет обыкновенная торговая забегаловка типа ЦУМ-а или МАРТ-а, на худой конец построят элитный жилой комплекс с подземным паркингом.
Цитата:
Елена Пикельная:
Но, будем честны, в Европу туристы едут смотреть на развалины куда более солидного возраста.
Совершенно верно: к нам они если и приедут, то единственно на ДИКУЮ и нетронутую ПРИРОДУ. Единственное что надо сделать в местах этой дикой природы: современные на уровне "ультра си" - туалеты, дороги, отели, рестораны, связь, интернет и самое главное: тактичное ОБСЛУЖИВАНИЕ с УЛЫБКОЙ, как на Западе, без нашей повседневной озлобленности и кислой морды.