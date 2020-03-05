abaika95 Опасности в нем нет. Ценности - тоже #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3321

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:17 Цитата-/ПатамуштА...в правильной стране это должен быть не каркас, а отреставрированный объект истории, с указателем и сведениями./







Так при союзе было НКВД,цех и склад не торопились таблички вешать сразу в неправильные страны отметаем) хорошо давай пример правильной страны где в таком же городе как у нас на здание бывшей мельницы а потом склада таблички вешают и экскурсии водят?) А и да по твоей логике туда ни магазин, ни ресторан ничего нельзя наверно впихнуть,объект истории же (хотя не объект) только таблички,только экскурсии)







Цитата-/Но то ли менеджмент у них не получается, то ли местному в большинстве понаехавшему не так давно населению это не надо, но туристическая жизнь города никакая./





Ну сам ходи по экскурсиям,сообщество создай самых местных кои проживают здесь с момента создания города,вот и кучкуйтесь по интересам) мало вас таких,охранять надо как крансокнижных птичек)