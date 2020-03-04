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§ NG.kz
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На казахстанских чиновников не будет распространяться норма о переносе выходного дня на понедельник, в случаях, когда праздник выпадает на воскресенье. Такое поручение дал правительству и АП Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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* Маркс
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
Маркс


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Сообщений: 807
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.03.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Праздник длиться 1 день,а непонятные выходные начинаются за 2 дня до и продолжаются ещё 3 дня после и в это время жизнь останавливается.

Не жизнь останавливается, а деловая жизнь. Сама жизнь кипит, только Вы не в курсе. Ведь к каждому празднику необходимо подготовиться, а после праздника нужно отлежаться. Чем больше дней до и после события, тем продуктивней и разнузданней можно провести центральный день. Это Вам, г-н Добринцофф, достаточно одного дня, у вас на работе вся атрибутика для празднования есть, приняли, закусили, наутро проснулись, опохмелились и вышли к покупателям веселой полуприсядью. А обычный человек перед праздником бегает, закупает, после праздника ползает, докупает. А организмы-то не железные - им отдых нужен.
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* yudjin
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
yudjin


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Сообщений: 6444
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.03.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявление Токаева оказалось не подкрепленным ни одним законом. Так, что пока госслужащие будут отдыхать.
9 марта будет выходным днём для всех казахстанцев, в том числе и для государственных служащих, несмотря на поручение главы государства о переносе выходных дней. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной службы АДГС Думан Абилев.

"Поручение Правительству и Администрации президента проработать этот вопрос о переносе было получено только вчера. В настоящее время в канцелярии премьер-министра проводится совещание с заинтересованными госорганами для выработки единых подходов для исполнения поручения и соблюдения законодательных норм. Этот вопрос прорабатывается, и будет принято решение", – сказал Думан Абилев.

Он отметил, что новые правила, возможно, будут касаться только отдельных категорий государственных служащих, например, сотрудников правоохранительных органов, для того чтобы они в праздничные дни обеспечивали общественный порядок.

На вопрос о том, будут ли госслужащие отдыхать в понедельник, 9 марта, Думан Абилев ответил утвердительно.
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§ drakon
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18704
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
и в это время жизнь останавливается.

У тебя, наверное работа на всю катушку начинается... :lol: :lol: :oops: :oops:
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§ Добринцофф
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
Добринцофф


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Сообщений: 7128
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.20 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это Вам, г-н Добринцофф, достаточно одного дня, у вас на работе вся атрибутика для празднования есть, приняли, закусили, наутро проснулись, опохмелились и вышли к покупателям веселой полуприсядью

:lol: :lol: :lol:
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§ Добринцофф
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
Добринцофф


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Сообщений: 7128
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
У чиновников уже почти всю работу отжали всякими цифровыми сервисами.

За этими приложениями стоят обычные люди.
Я был там куда приходят все запросы с ЦОНа,сидят специалисты и обрабатывают всю эту кучу документов.
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* Маркс
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 807
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 05.03.20 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я был там куда приходят все запросы с ЦОНа,сидят специалисты и обрабатывают всю эту кучу документов.

Это типа как банкомат, а внутри сидит человек, отсчитывает бабки и сует в окошко выдачи? Мне цифровизация представлялась как-то иначе.
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§ alex_60
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
alex_60


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Сообщений: 7402
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.03.20 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я был там куда приходят все запросы с ЦОНа,сидят специалисты и обрабатывают всю эту кучу документов.


сейчас запросил справку о перечислениях в фонд медицинского страхования,
через 0,5 секунды получил.
быстро работают твои "специалисты".
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