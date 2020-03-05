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§ NG.kz
В аптеках Казахстана остался миллион масок - Минздрав
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.20 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из 9 миллионов медицинских масок на начало февраля, сейчас в розничной сети аптек по страны осталось порядка миллиона масок. Об этом сообщил гендиректор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Арнур Нуртаев.
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§ alex_60
Re: В аптеках Казахстана остался миллион масок - Минздрав
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7402
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.03.20 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а раздать бесплатно населению не доходит.
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* ACROS
Re: В аптеках Казахстана остался миллион масок - Минздрав
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 344
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.03.20 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
бесплатно населению не доходит.



В Тайланде маски бесплатно раздают, и не только маски но и дезинфецирующие средства, хотя эта страна не входит ни в 50-ку, ни в 30-ку развитых стран мира.
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