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≡ "Запретные игры" вне закона - французский парфюм стал самым дорогим подарком для госслужащих Костанайской области за последние 2 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Запретные игры" вне закона - французский парфюм стал самым дорогим подарком для госслужащих Костанайской области за последние 2 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общая стоимость подарков, которые госслужащие Костанайской области добровольно сдали государству, снизилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом почти в 10 раз. Об этом сообщили сегодня, 4 марта, на брифинге в антикоррупционной службе.
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§ Гога
Re: "Запретные игры" вне закона - французский парфюм...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.03.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурдом!! Прочитал - и не знаю - плакать или смеяться ??
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§ maxsaf
"Запретные игры" вне закона - французский парфюм стал самым дорогим подарком для госслужащих Костанайской области за последние 2 года
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5427
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За коробку конфет - 600 мрп. А что обычно бывает за миллионы и миллиарды? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 04.03.2020 - 21:37]
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§ сайлау курманов
Re: "Запретные игры" вне закона - французский парфюм...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3595
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.03.20 - 06:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы спрашивали за ландкрузеры и дворцы , откуда вестимо, товарищ, отчитай я!? там поле непаханое...А они за коробку конфет прицеились
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* ACROS
Re: "Запретные игры" вне закона - французский парфюм...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 344
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.03.20 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //взяла сотрудница одного из департаментов области. Добровольно подарок не сдала, поэтому ее привлекли к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде штрафа размером 600 МРП.//

Имитация работы, показуха - доведённая до абсурда.

Цитата: //вручение букетов цветов от акимов всех уровней на праздничных мероприятиях, включая 8 Марта//

В этом году на 8 марта, в связи с распоряжением Президента многих спасут от нарушении и штрафа.
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* Маркс
"Запретные игры" вне закона - французский парфюм стал самым дорогим подарком для госслужащих Костанайской области за последние 2 года
Маркс


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Сообщений: 807
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 05.03.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Тогда он стоил 58 223 тенге.
На электронных торгах его продали за 14 574 тенге.

Ничего не изменилось, только просителей стало жальче. Теперь приходится дарить чиновникам не только подарки, но и давать деньги на их выкуп.
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