NG.kz "Запретные игры" вне закона - французский парфюм стал самым дорогим подарком для госслужащих Костанайской области за последние 2 года



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:47 Общая стоимость подарков, которые госслужащие Костанайской области добровольно сдали государству, снизилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом почти в 10 раз. Об этом сообщили сегодня, 4 марта, на брифинге в антикоррупционной службе.

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