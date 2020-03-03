Цитата: alex_60:

ну, говорят, от. и от не зарекайся.

Я на машине езжу потому, что работа такая у меня целый день на машине ездить.

Понимаешь люди которые на автобусах ездят они то же на работу или учёбу ездят,просто им не надо автомобиль, потому что на автобусе дешевле и проще.

Вот юджин ездит на работу на автобусе потому что не нравится ему на авто и виктор йенг то же на автобусе,он посчитал что так выгоднее чем иметь личный автомобиль.

А на моей работе без машины никак.

Мне жаль что приходиться тебе это объяснять.

Ты там поменьше к барыгам в супер за пивом бегай,может тогда быстрее элементарные вещи будут доходить.

