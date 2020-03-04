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§ NG.kz
Какие руководители должны подавать в отставку за преступления подчиненных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответственность политических служащих и первых руководителей государственных органов за коррупционные преступления подчиненных разъяснили в Агентстве по делам государственной службы.
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§ 3DO
Re: Какие руководители должны подавать в отставку за...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2041
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 04.03.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Comix cornici nunquam confodit oculum" (с) ...как-то так, если загуглил верно. Короче виновной, кто подаст в отставку будет техничка, мывшая кабинет.
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§ maxsaf
Re: Какие руководители должны подавать в отставку за...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5427
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений.

Руководителю- издать приказ: взятки не брать. Все подчиненные подписи поставили, что уведомлены. Занавес :lol:
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