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≡ "Запретные игры" вне закона - французский парфюм стал самым дорогим подарком для госслужащих Костанайской области за последние 2 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Запретные игры" вне закона - французский парфюм стал самым дорогим подарком для госслужащих Костанайской области за последние 2 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общая стоимость подарков, которые госслужащие Костанайской области добровольно сдали государству, снизилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом почти в 10 раз. Об этом сообщили сегодня, 4 марта, на брифинге в антикоррупционной службе.
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§ Гога
Re: "Запретные игры" вне закона - французский парфюм...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.03.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурдом!! Прочитал - и не знаю - плакать или смеяться ??
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* maxsaf
"Запретные игры" вне закона - французский парфюм стал самым дорогим подарком для госслужащих Костанайской области за последние 2 года
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5426
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За коробку конфет - 600 мрп. А что обычно бывает за миллионы и миллиарды? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 04.03.2020 - 21:37]
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